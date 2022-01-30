В частности, Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими партнерами. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
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"Неуклюжесть" Берлина в вопросах о спорном газопроводе "Северный поток-2" и поставках оружия Украине привела к тому, что Германия предстала в неприглядном, плохом свете перед США и другими странами-союзницами,
– заявил он.
Ишингер не скрывал критики сдержанности немецкого правительства в кризисе, возникшем на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
Поведение Германии играет на руку России
По словам политика, такая реакция Берлина играет на руку России: "Колебания же некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".
Ишингер также подчеркнул, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве и пишут в международной печати.
Был совершен ряд неловких действий. Я не считаю их невосполнимыми. Но ущерб репутации уже нанесен,
– сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности.
Германия отказывается давать оружие
- Правительство Германии полностью исключает поставки летального вооружения в Украину. Там объясняли, что экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.
- Позицию Берлина подвергают критике другие страны Запада. В Минобороны Латвии назвали это "позором". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такой шаг "украинцы будут помнить десятилетиями".
- Издание Spiegel призвало немецкое правительство предоставить вооружение Украине. Ведь предыдущая позиция властей вызывает удивление не только официального Киева, но и других немецких союзников.
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