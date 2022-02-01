Соответствующее заявление о возможности поставки Украине оружия для обороны в интервью изданию сделал замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорфф.
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Германия дальше надеется на дипломатию
Депутат Бундестага отметил, что на случай российской военной агрессии в отношении Украины рассматривают "все варианты".
Мы поддерживаем Вооруженные Силы Украины нелетальными компонентами. Оказываем помощь экономике, открываем наши рынки в ЕС для украинских товаров. Мы помогаем как можем,
– сообщил он.
В то же время Ламбсдорфф подчеркнул, что пока речь идет прежде всего о переговорном процессе. Ведь, по его мнению, в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые стоит рассмотреть. В частности, в рамках ООН необходимо вынести вопрос угрозы со стороны России на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, потому что там Москва не имеет права вето.
Немецкий депутат добавил, что если украинцы хотят купить оружие, они знают, где это можно сделать. Об этом говорил и глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Украину немецкой коллеги Анналены Бербок.
Исключений в вопросе оружия в отношении Украины делать не хотят
Ламбсдорффа спросили, возможно ли исключение для Украины в политике Берлина, которая предусматривает отказ от поставок оружия в регионы военных конфликтов.
Он ответил, что такая практика была лишь дважды: в случае иракских курдов и с целью защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. Депутат уточнил, что в обоих случаях переговоры не были возможными, речь шла о геноциде, который уже происходил.
В то же время с российской стороной говорить возможно,
– считает Ламбсдорфф.
Он отметил, что союзники продолжат общаться с Москвой.
Военная помощь от Германии: что известно
- Германия продолжает придерживаться позиции необходимости разрешения ситуации с Украиной дипломатическим путем и постоянно об этом говорит. Там на официальном уровне выступают против поставки Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии со стороны России.
- Однако недавно министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна готова помочь Украине. В частности, в стране планируют поставку 5 000 защитных военных касок.
- Виталий Кличко отметил, что немецкое правительство так и не поняло, что происходит на границе Украины, куда Россия стягивает войска и технику.
- А министр обороны Алексей Резников предположил, что таким образом Берлин пытается найти какой-то вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядит не лучшим образом.
- Впоследствии в Германии пошли дальше и предложили Украине помощь с восстановлением бункера под Одессой.
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