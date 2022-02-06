В прошлом такая четкая позиция Германии была такой же. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Читайте также Обсудят Украину: лидеры Франции, Германии и Польши соберутся в Берлине

Мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшему обострению. В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров в рамках Совета Россия – НАТО и нормандского формата,

– сказала Ламбрехт.

Министр также подчеркнула, что теперь основная задача – это деэскалация. Ведь Германия выступает за мирное разрешение конфликта.

Мнение Германии об Украине в НАТО

Прокомментировала Кристина Ламбрехт и перспективу вступления Украины в НАТО.

По ее словам, этого вопроса пока "нет на повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".

Германия отказывается поставлять оружие

Страны ЕС и Штаты активно передают Украине вооружение и военную помощь. Но Германия до сих пор не подтвердила даже то, что передаст нашему государству военные защитные шлемы, которые обещала.

В Германии неоднократно заявляли, что не будут передавать оружие Украине. Но недавно в Христианско-демократическом союзе страны поддержали "избирательную" поставку вооружений в Украину. Объясняют это тем, что Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны.

В Берлине отмечали, что помогают нашему государству по-другому. В частности, имели в виду учения украинских военных в Германии.

Мнение Польши о позиции Германии: смотрите видео