Зустріч лідерів країн запланована на 8 лютого. Під час неї планують обговорити безпекову ситуацію в Європі.

Цікаво Столтенберг і Макрон обговорили Україну перед візитом президента Франції до Росії

Політики обговорять російську загрозу

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч, що під час переговорів Еммануеля Макрона, Олафа Шольца та Анджея Дуди говоритимуть про загрозу вторгнення Росії до України. Також в адміністрації польського президента анонсували, що Дуда говоритиме про результати своїх перемовин у Пекіні.

І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (через ситуацію довкола України – 24 канал). У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні,

– заявив Кумоч.

Також глава Бюро додав, що лідери Франції, Німеччини та Польщі давно хотіли зустрітися у такому форматі.

Зауважте! Веймарський трикутник – це неформальне об'єднання Польщі, Німеччини та Франції, яке утворили у 1991 році. Метою стало просування Польщі на шляху до Євросоюзу. Однак і після вступу країни до ЄС і НАТО об'єднання продовжує своє існування.

На Заході ведуть активні переговори через Україну

Президент Франції Еммануель Макрон за останні кілька днів провів низку телефонних розмов з лідерами європейських держав. Серед них прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голова Європейської Ради Шарль Мішель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда тощо. Крім того, французький лідер тричі розмовляв з очільником Кремля Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, іноземні лідери також приїжджають до України. Зокрема Борис Джонсон, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, президент Туреччини Реджеп Ердоган та дипломати європейських держав.

Усі ці перемовини та візити відбуваються на фоні загрози можливого російського вторгнення до України. Західні країни прагнуть знизити напругу дипломатичним шляхом.

Більше про агресивні наміри Кремля у випуску "Зради і перемоги": дивіться відео