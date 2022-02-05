Встреча лидеров стран запланирована на 8 февраля. Во время нее планируют обсудить ситуацию с безопасностью в Европе.
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Политики обсудят российскую угрозу
Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумач отметил, что во время переговоров Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Анджея Дуды будут говорить об угрозе вторжения России в Украину. Также в администрации польского президента анонсировали, что Дуда будет говорить о результатах своих переговоров в Пекине.
И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия (из-за ситуации вокруг Украины – 24 канал). У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине,
– заявил Кумоч.
Также глава Бюро добавил, что лидеры Франции, Германии и Польши давно хотели встретиться в таком формате.
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