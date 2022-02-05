Встреча лидеров стран запланирована на 8 февраля. Во время нее планируют обсудить ситуацию с безопасностью в Европе.

Интересно Столтенберг и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в Россию

Политики обсудят российскую угрозу

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумач отметил, что во время переговоров Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Анджея Дуды будут говорить об угрозе вторжения России в Украину. Также в администрации польского президента анонсировали, что Дуда будет говорить о результатах своих переговоров в Пекине.

И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия (из-за ситуации вокруг Украины – 24 канал). У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине,

– заявил Кумоч.

Также глава Бюро добавил, что лидеры Франции, Германии и Польши давно хотели встретиться в таком формате.

Заметьте! Веймарский треугольник – это неформальное объединение Польши, Германии и Франции, которое образовали в 1991 году. Целью стало продвижение Польши на пути в Евросоюз. Однако и после вступления страны в ЕС и НАТО объединение продолжает свое существование.

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