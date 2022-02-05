Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил на своей странице в соцсетях.
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Провели хорошую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг нее,
– отметил генсек НАТО.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что высоко ценит личную преданность Макрона двойному подходу альянса:
- сдерживание/защита;
- диалог.
"Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", – отметил также генеральный секретарь.
Макрон поговорил с Байденом
Эммануэль Макрон 2 февраля пообщался по телефону с Джо Байденом. Во время разговора президенты Франции и Соединенных Штатов отметили поддержке Украины и координировании совместных действий в случае вторжения России на территорию нашего государства.