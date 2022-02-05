Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

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Провели добру розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової потужності в Україні та довкола неї,

– зазначив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг наголосив, що високо цінує особисту відданість Макрона подвійному підходу Альянсу:

стримування/захист;

діалог.

"Єдність НАТО має ключове значення у цей критичний момент", – зауважив теж генеральний секретар.

Зверніть увагу! Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію 7 лютого. Вже наступного дня, 8 лютого, глава держави здійснить офіційний візит до України.

Макрон поговорив з Байденом

Еммануель Макрон 2 лютого поспілкувався телефоном з Джо Байденом.

Під часи розмови президенти Франції та Сполучених Штатів наголосили на підтримці України і координуванні спільних дій у випадку вторгнення Росії на територію нашої держави.

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