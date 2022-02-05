Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив на своїй сторінці у соцмережах.
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Провели добру розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової потужності в Україні та довкола неї,
– зазначив генсек НАТО.
Єнс Столтенберг наголосив, що високо цінує особисту відданість Макрона подвійному підходу Альянсу:
- стримування/захист;
- діалог.
"Єдність НАТО має ключове значення у цей критичний момент", – зауважив теж генеральний секретар.
Макрон поговорив з Байденом
- Еммануель Макрон 2 лютого поспілкувався телефоном з Джо Байденом.
- Під часи розмови президенти Франції та Сполучених Штатів наголосили на підтримці України і координуванні спільних дій у випадку вторгнення Росії на територію нашої держави.