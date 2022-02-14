Содержание санкций не раскрывают
Об этом заявила представительница Еврокомиссии Дана Спинант. Деталей ограничений она не раскрыла, объяснив, что публично их никогда не обсуждают.
Актуально США готовятся к миграционному кризису из-за угрозы вторжения России в Украину, – Fox News
По словам политика, подготовка пакета санкций очень продвинулась, и она координируется с союзниками.
Второй раздел нашей работы (на фоне напряжения в отношениях с Россией – 24 канал), Кроме пакета санкций, – это подготовительные меры. Мы работали над серией мер, касающихся различных аспектов, которые могут возникнуть в случае эскалации ситуации. Миграция и беженцы являются одним из разделов этой подготовки,
– отметила Спинант.
На уточняющий вопрос журналистов, будет ли помогать ЕС странам-членам, которые примут украинских беженцев, политик ответила, что Союз находится в тесном сотрудничестве государствами, чтобы оказать им в любой момент оперативную помощь.
Ранее в ЕС говорили, что не рассматривают сценарий с беженцами
На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал другое мнение. Он говорил, что в ЕС не рассматривают сценарий, по которому в случае российской агрессии страны-члены ЕС столкнутся с потоком беженцев из Украины. Политик отмечал, что понимает призывы Киева не сеять панику.
Какие страны готовы принять беженцев из Украины
- Польша,
- Румыния,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония.
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