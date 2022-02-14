Відповідну заяву на брифінгу зробив речник глави Міністерства закордонних спав Олег Ніколенко, повідомляє 24 канал. Він розповів про ініціативу Кулеби в ОБСЄ.

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Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ

У межах втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії проти України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ,

– зазначив Ніколенко.

Він уточнив, що протягом цього тижня країни-учасниці організації проведуть консультації, аби знизити напруженість та забезпечити участь Росії в дипломатичному діалозі.

Зверніть увагу! Вже незабаром Україна планує звернутися до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ, НАТО, а також парламентів всього світу. Причина – загроза вторгнення Росії.

Запит Києва до Москви про російські війська: що відомо

Україна 11 лютого звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів. Кремль протягом 48 годин мав надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.

Час на відповідь закінчився 13 лютого, о 14:59 за Києвом. Москва ніяк не відреагувала на запит.

У зв'язку з цим Київ ініціював зустріч з країною-агресоркою та всіма державами-учасницями Віденського документа.

Згодом стало відомо, що у Кремлі таки видали якусь реакцію. Там запит України про військові навчання назвали "неприйнятним".

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