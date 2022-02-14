Соответствующее заявление на брифинге сделал спикер главы Министерства иностранных дел спал Олег Николенко, сообщает 24 канал. Он рассказал об инициативе Кулебы в ОБСЕ.
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Кулеба инициировала украинскую неделю в ОБСЕ
В рамках осуществления комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал украинскую неделю в ОБСЕ,
– отметил Николенко.
Он уточнил, что в течение этой недели страны-участницы организации проведут консультации с тем, чтобы снизить напряженность и обеспечить участие России в дипломатическом диалоге.
Запрос Киева к Москве о российских войсках: что известно
- Украина 11 февраля обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ. Кремль в течение 48 часов должен предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.
- Время на ответ истекло 13 февраля, в 14:59 по Киеву. Москва никак не отреагировала на запрос.
- В связи с этим Киев инициировал встречу со страной-агрессором и всеми государствами-участниками Венского документа.
- Впоследствии стало известно, что в Кремле таки выдали какую-то реакцию. Там запрос Украины о военных учениях назвали "неприемлемым".
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