Об этом сообщил во время заседания Согласительного совета спикер Руслан Стефанчук, информирует 24 канал. Он призвал граждан Украины, включая народных депутатов, не поддаваться панике.

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Инициаторы обращения – руководство парламента

В ближайшее время будет зарегистрировано уже подписанное инициаторами постановление Верховной Рады за авторством руководителя парламента об обращении в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества) и парламентов всего мира в связи с эскалацией России,

– сообщил Стефанчук.

Спикер призвал включать постановление в повестку дня. Также Стефанчук посоветовал профильному комитету собраться как можно быстрее, чтобы рассмотреть документ.

Парламент будет работать в штатном режиме

Председатель ВРУ заверил, что парламент будет работать в штатном режиме. При необходимости нардепы будут работать 24/7. Именно поэтому Стефанчук обратился к лидерам фракций и групп, чтобы обеспечили при необходимости присутствие народных избранников.

Обратите внимание! Стефанчук сообщил, что 12 февраля состоялась встреча с представителями правительства и ВСУ. 14 февраля состоится еще одно такое совещание для оценки ситуации безопасности.

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Накануне Стефанчук обратился к украинцам: коротко

В обращении, опубликованном на сайте ВРУ, спикер призвал сохранять спокойствие и поддерживать ВСУ и дипломатов.

Политик подчеркнул, что больше всего Украине поможет то, что каждый эффективно будет работать на своем месте.

В обращении Стефанчук анонсировал, что руководство Рады, главы фракций соберутся на заседание с представителями силовых органов, а также экономического блока.

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