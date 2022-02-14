Очільник МВС наголосив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки України.

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МВС не допустить захоплення адмінбудівель

Монастирський підкреслив, що попри будь-які заяви про можливе поширення російської агресії, ніхто не панікує й не боїться. Кожен просто виконує свою роботу, аби українці були спокійними. "Ми віримо в наші Збройні сили! Вони разом з дипломатами та розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України", – додав посадовець.

Ми у МВС не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку,

– запевнив міністр.

"Повторення Слов'янська ми також не допустимо! Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", – попередив глава відомства.

Довідка. Ігор Гіркін – це колишній ватажок донецький бойовиків. Він, зокрема, керував захопленням Слов'янська, фактично розпочавши війну на Донбасі.

Міністр просить українців зберігати спокій

Крім цього, Монастирський пояснив, як може допомогти кожен громадянин. Насамперед міністр попросив зберігати спокій і не панікувати. Мовляв, зараз не 2014 рік – Україна стала сильнішою та організованішою. "По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства", – наголосив очільник МВС.

Звернення Дениса Монастирського: дивіться відео