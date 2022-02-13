Відповідну заяву ввечері 12 лютого зробив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних сил. Він пояснив, якою є поточна ситуація в районі проведення ООС.

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Ситуація на Донбасі – стабільна

Павлюк запевнив, що українські захисники контролюють обстановку та реально оцінюють ситуацію. ЗСУ прораховують усі можливі сценарії розвитку й готові реагувати на них. На даний час ситуація стабільна, суттєвих змін – немає. Водночас противник й далі нехтує домовленостями про перемир'я, зауважив він.

Окупаційні війська цинічно відкривають вогонь по українських позиціях та зосереджують військову техніку поза межами району відведення. "Ми знаємо, як реагувати на такі дії й за необхідності рішуче відповідаємо на провокації", – підкреслив генерал-лейтенант.

Зверніть увагу! Напередодні Генштаб ЗСУ показав карту ситуації на Донбасі. Найменша відстань від лінії зіткнення, на якій ворог розмістив техніку, сягає 36 кілометрів.

Павлюк закликав зберігати спокій

Крім цього, Павлюк розповів, що підрозділи Об'єднаних сил регулярно проводять заходи боєпідготовки та мають усе необхідне, аби стримувати збройну агресію. Усі українські підрозділи чітко виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання мінських угод.

Ми готові своєчасно та адекватно реагувати на потенційні загрози. Тож зберігайте спокійте та вірте Збройним силам України. Слава Україні,

– підсумував командувач.

Напередодні у РНБО наголосили, що Україна отримує потужну підтримку від союзників на тлі загрози російського нападу. "Ми вже отримали 25 літаків із військовою допомогою", – уточнив Данілов.

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