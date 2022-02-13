Соответствующее заявление вечером 12 февраля сделал генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Объединенных сил. Он пояснил, какова текущая ситуация в районе проведения ООС.

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Ситуация на Донбассе – стабильная

Павлюк заверил, что украинские защитники контролируют обстановку и реально оценивают ситуацию. ВСУ просчитывают все возможные сценарии развития и готовы реагировать на них. В настоящее время ситуация стабильна, существенных изменений нет. В то же время противник и дальше пренебрегает договоренностями о перемирии, отметил он.

Оккупационные войска цинично открывают огонь по украинским позициям и сосредотачивают военную технику за пределами района отвода. "Мы знаем, как реагировать на такие действия и при необходимости решительно отвечаем на провокации", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Обратите внимание! Накануне Генштаб ВСУ показал карту ситуации на Донбассе. Наименьшее расстояние от линии соприкосновения, на которой враг разместил технику, достигает 36 километров.

Павлюк призвал сохранять спокойствие

Кроме этого, Павлюк рассказал, что подразделения Объединенных сил регулярно проводят мероприятия боеподготовки и имеют все необходимое, чтобы сдерживать вооруженную агрессию. Все украинские подразделения четко выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских соглашений.

Мы готовы своевременно и адекватно реагировать на потенциальные угрозы. Поэтому сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины. Слава Украине,

– подытожил командующий.

Накануне в СНБО подчеркнули, что Украина получает мощную поддержку от союзников на фоне угрозы российского нападения. "Мы уже получили 25 самолетов с военной помощью", – уточнил Данилов.

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