Деталі Данілов розкрив на брифінгу після виїзного засідання РНБО. Воно відбулося 11 лютого у Харкові, повідомляє 24 канал.

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Секретар РНБО розповів, що під час засідання подивилися звіт, починаючи фактично з 2014 року. Дізналися, які країни та коли надавали Україні допомогу.

Зараз в Україну кожного майже дня йде допомога від наших партнерів. Допомога – дуже потужна. На сьогодні ми вже прийняли 25 літаків з допомогою,

– наголосив Данілов.

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