Чисельність має скласти 2 мільйони. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після засідання, передає 24 канал.

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До них ввійдуть ті добровольці, які погодились йти і захищати Україну. Вони прцюють за місцем теритріального знаходження і виконують там необхідні функції. Цими питаннями займаємось потужно, бо для нас є виклики, які нам відомі,

– сказав він.

Данілов також наголосив, що президент минулого року подав законопроєкт у Верховну Раду про основу національного спротиву і з 1 січня він почав діяти. Зараз на всй території розгортаються додаткові бригади. Також призначили й комбригів, які комплектують штат.

Що відомо про загони територіальної оборони в Україні

Українці записуються до лав територіальної оброни, яку розгорнули в регіонах. Кошти військові з тероборони отримують лише під час офіційних зборів. Для того, аби записатися до лав територіальної оборони, треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони (або начальника штабу чи командира батальйону).

Міністр оборони Олексій Резніков також пояснював, що сили територіальної оборони можуть застосовувати зброю. Для її отримання передбачений спеціальний механізм.

Через збільшення загрози з боку Росії та кількості питань щодо нововведень, на початку лютого 2022 року в Україні почала роботу гаряча лінія тероборони. Там громадяни можуть дізнатися про територіальну оброну більше інформації.

Збільшення територіальної оборони: дивіться відео