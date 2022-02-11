Посадовець зазначив, що "материнська структура ресурсу перебуває на Кіпрі". Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 лютого, інформує 24 канал.

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Знаєте ви чи ні, що ви частково кіпріоти. Саме проти цієї компанія, яка є власником, були запровадженні санкції. Санкції вводять на підставі подання СБУ, яке було зроблене. Мене неодноразово питали про такі санкції – я казав: "Коли будуть документи відповідно оформлені та надані в Апарат РНБО, тоді будуть розглянуті без затримки". Ми документи розглядаємо й виносимо на рішення Ради нацбезпеки,

– сказав Олексій Данілов.

Він поінформував, що під час засідання 11 лютого санкції запровадили проти компаній:

"Наша Прага";

"НАШ 24";

"НАШ 365".

За його словами, також РНБО ввела обмеження стосовно Proteas House, яка розташована на Кіпрі у місті Лімасол. Саме вона є власницею усіх вищезгаданих компаній.

Зізнаюся, що лише вчора ввечері вперше подивився ваш канал. Навіть не знав, що існуєте,

– відповів Олексій Данілов на запитання журналістки "НАШого" про причини санкцій.

Зверніть увагу! Під санції потрапила й будівельна компанія "Лібертон Стар", яка вже є під обмеженнями. Окрім цього, ТОВ "Вітрина ТВ", що зареєстрована у Москві. Вона надає послуги щодо трансляцій російських телеканалів, які заборонені на території України.

РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ": дивіться відео