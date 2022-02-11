Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу за підсумками зібрання, пише 24 канал.

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Про що говорили на засіданні

Загроза вторгнення

На засіданні РНБО говорили про стягнення російських військ до українського кордону. По цьому питанню доповідали представники розвідки та голова Держприкордонслужби.

Окремо обговорили намір Росії блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це питання розглядали таємно.

Військова допомога

На засіданні обговорили військово-технічну допомогу Україні, яку надають іноземні партнери. Обговорили не лише вантажі, які прибули цього року, але й ті, які надходили з 2014 року.

Олексій Данілов зауважив, що Україна отримала 25 літаків з військовою допомогою.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: дивіться онлайн

Попередне засідання Ради нацбезпеки

Попереднє засідання Рада національної безпеки й оборони відбулося 24 січня – воно стало першим у 2022 році. Під час нього обговорили загрозу вторнення Росії на територію України.