Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам собрания, пишет 24 канал.
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О чем говорили на заседании
Угроза вторжения
На заседании СНБО говорили о стягивании российских войск к украинской границе. По этому вопросу докладывали представители разведки и глава Госпогранслужбы.
Отдельно обсудили намерение России блокировать акватории Черного и Азовского морей. Этот вопрос рассматривали тайно.
Военная помощь
На заседании обсудили военно-техническую помощь Украине, которую оказывают иностранные партнеры. Обсудили не только грузы, прибывшие в этом году, но и те, которые поступали с 2014 года.
Алексей Данилов отметил, что Украина получила 25 самолетов с военной помощью.
Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: смотрите онлайн
Предыдущее заседание Совета нацбезопасности
Предыдущее заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось 24 января – оно стало первым в 2022 году. Во время него обсудили угрозу вторжения России на территорию Украины.
- Алексей Данилов заверил, что ситуация вблизи наших границ – под контролем.
- В то же время он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины в случае необходимости готовы дать отпор врагу.
- Кроме этого, рассказал, что СНБО не видит оснований для полномасштабного нападения.