Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам собрания, пишет 24 канал.

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О чем говорили на заседании

Угроза вторжения

На заседании СНБО говорили о стягивании российских войск к украинской границе. По этому вопросу докладывали представители разведки и глава Госпогранслужбы.

Отдельно обсудили намерение России блокировать акватории Черного и Азовского морей. Этот вопрос рассматривали тайно.

Военная помощь

На заседании обсудили военно-техническую помощь Украине, которую оказывают иностранные партнеры. Обсудили не только грузы, прибывшие в этом году, но и те, которые поступали с 2014 года.

Алексей Данилов отметил, что Украина получила 25 самолетов с военной помощью.

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: смотрите онлайн

Предыдущее заседание Совета нацбезопасности

Предыдущее заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось 24 января – оно стало первым в 2022 году. Во время него обсудили угрозу вторжения России на территорию Украины.