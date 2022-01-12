Про те, як українці можуть потрапити у резерв тероборони в ефірі 24 каналу пояснив Денис Семирог-Орлик, заступник голови Ради резервістів 112 Окремої Бригади територіальної оборони.

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Як записатися до лав територіальної оборони

Він зазначив, що служба у резерві – це не про гроші. Кошти військові з тероборони отримують лише під час офіційних зборів.

Все дуже просто. Ініціатива у ваших руках,

– підкреслив Семирог-Орлик.

Для того, аби записатися до лав територіальної оборони, треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони (або начальника штабу чи командира батальйону).

Як пояснив військовий, якщо у військкоматі людині відмовили, вона може також знайти в інтернеті найближчий активний батальйон й звернутись туди. Офіцер має розповісти, які кроки слід виконати та у якій послідовності.

Скільки часу потрібно для вступу до тероборони

За словами Семигора-Орлика, час вступу до лав тероборони залежить від людей, які працюють на місцях. Люди треба лише пройди медичну комісію та зібрати довідки від певних спеціалістів.

Також громадянин має отримати довідку про несудимість та психоневрологічного диспансеру. Обмеження щодо стану здоров'я такі ж, як у всіх структурах ЗСУ, як додав військовий.

Як записатися до лав територіальної оборони: дивіться відео

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