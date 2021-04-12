В Україні територіальну оборону почали створювати ще у 2014 році, після нападу Росії. Нині в країні формально існує 25 бригад, але тримається все переважно на папері і ентузіазмі окремих людей.

Наприклад, на збори і навчання окремого батальйону в Києві приїжджає до 100 людей. Амуніція та всі витрати лягають на плечі самих добровольців.

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Члени територіальної оборони не отримують грошей. Але командир одного з київських підрозділів розповів, що кількість охочих стати на захист свого міста збільшується.

"Є з IT-сфери, архітектори, адвокати і навіть чиновники з КМДА. Проводиться розминка, індивідуальні бойові навички, щоб люди не забували, як поводитися зі зброєю", – відзначив командир 130 батальйону ТРО Києва Вадим Озірний.



Тренування членів територіальної оборони / Скриншот з відео

В Україні досі немає закону, який має регулювати територіальну оборону

В Україні досі не ухвалений закон про тероборону, який міг би хоч якось врегулювати функціонування усієї системи ТРО, і цим зміцнити наші позиції в разі масштабного вторгнення Росії.

Нині все законодавчо тримається на указі п'ятого президента Петра Порошенка ще від 2016 року, який давно застарів. А єдиний готовий документ, більш відомий як законопроєкт генерала Кривоноса, не подобається Банковій. Втім альтернативного там поки так і не представили. Хоча і обіцяли це зробити.

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За прикладом західних країн, тероборона мала б стати тією силою, яка в умовах перманентної загрози з боку Росії, була б першим щитом захисту, якби в окремі райони вторгнулися диверсійно-розвідувальні групи ворога.

А в мирний час її загони могли б брати участь в ліквідації наслідків стихійних лих чи навіть залучатись до протидії епідемії коронавірусу.

Ухвалення профільного закону має прискорити запуск процесу формування тероборони по всій країні. Втім попри те, що в країні сьомий рік іде війна, руки до цього у владних кабінетах не доходять. Тому і тримається все на ентузіазмі колишніх учасників війни на Донбасі та просто небайдужих чоловіків і жінок.