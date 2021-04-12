В Украине территориальную оборону начали создавать еще в 2014 году, после нападения России. Сейчас в стране формально существует 25 бригад, но держится все преимущественно на бумаге и энтузиазме отдельных людей.

Например, на сборы и обучение отдельного батальона в Киеве приезжает до 100 человек. Амуниция и все расходы ложатся на плечи самих добровольцев.

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Члены территориальной обороны не получают денег. Но командир одного из киевских подразделений рассказал, что количество желающих стать на защиту своего города увеличивается.

"Есть с IT-сферы, архитекторы, адвокаты и даже чиновники из КГГА. Проводится разминка, индивидуальные боевые навыки, чтобы люди не забывали, как обращаться с оружием", – отметил командир 130 батальона ТРО Киева Вадим Озирный.



Тренировка членов территориальной обороны / Скриншот с видео

В Украине до сих пор нет закона, который должен регулировать территориальную оборону

В Украине до сих пор не принят закон о теробороне, который мог бы хоть как-то урегулировать функционирование всей системы ТРО, и этим укрепить наши позиции в случае масштабного вторжения России.

Сейчас все законодательно держится на указе пятого президента Петра Порошенко еще от 2016 года, который давно устарел. А единственный готовый документ, более известный как законопроект генерала Кривоноса, не нравится Банковой. Впрочем, альтернативного там пока так и не представили. Хотя и обещали это сделать.

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По примеру западных стран, тероборона должна стать той силой, которая в условиях перманентной угрозы со стороны России, была бы первым щитом защиты, если бы в отдельные районы вторглись диверсионно-разведывательные группы противника.

А в мирное время ее отряды могли бы участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий или даже привлекаться к противодействию эпидемии коронавируса.

Принятие профильного закона должно ускорить запуск процесса формирования теробороны по всей стране. Впрочем, несмотря на то, что в стране седьмой год идет война, руки до этого во властных кабинетах не доходят. Поэтому и держится все на энтузиазме бывших участников войны на Донбассе и просто неравнодушных мужчин и женщин.