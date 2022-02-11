Численность должна составить 2 миллиона. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания, передает 24 канал.

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В них войдут те добровольцы, которые согласились идти и защищать Украину. Они работают по месту территориального нахождения и выполняют там необходимые функции. Этими вопросами занимаемся мощно, потому что для нас есть вызовы, о которых нам известно,

– сказал он.

Данилов также отметил, что президент в прошлом году подал законопроект в Верховную Раду об основе национального сопротивления и с 1 января он начал действовать. Сейчас на всей территории разворачиваются дополнительные бригады. Также назначили и комбригов, которые комплектуют штат.

Что известно об отрядах территориальной обороны в Украине

Украинцы записываются в ряды территориальной обороны, которую развернули в регионах. Средства военные из теробороны получают только во время официальных сборов. Для того чтобы записаться в ряды территориальной обороны, надо обратиться в своем военкомате к офицеру территориальной обороны (или начальнику штаба, или командиру батальона).

Министр обороны Алексей Резников также пояснял, что силы территориальной обороны могут применять оружие. Для его получения предусмотрен специальный механизм.

Из-за увеличения угрозы со стороны России и количества вопросов относительно нововведений, в начале февраля 2022 года в Украине начала работу горячая линия теробороны. Там граждане могут узнать о территориальной обороне больше информации.

Увеличение территориальной обороны: смотрите видео