Именно поэтому территориальная оборона – одна из острых тем этой зимы. И вот в начале февраля 2022 года в Украине начала работу горячая линия терробороны, чтобы граждане могли узнать больше.

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Для украинцев открыли горячую линию терробороны

Горячая линия территориальной обороны Вооруженных сил Украины начала работать с 4 февраля 2022 года.

Позвонив туда, можно узнать ответы на связанные вопросы. Например, как поступить на службу.

Куда звонить и о чем спрашивать

Номер горячей линии терробороны

Горячая линия территориальной обороны – 0 800 50 70 28.

О чем рассказывают на горячей линии терробороны

По указанному номеру можно узнать следующее:

Как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны.

Как вступить в военную службу по контракту в резерве Сил территориальной обороны.

Каков порядок прохождения службы.

Какие правительство предоставляет социальные гарантии служащим Сил территориальной обороны.

Звонки на номер горячей линии бесплатны.

Напомним: 27 января Рада поддержала законопроект 6302 о национальном сопротивлении. Среди прочего он позволяет членам добровольческих формирований территориальных общин при выполнении задач терробороны применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Что такое территориальная оборона Согласно закону Украины "Об основах национального сопротивления", территориальная оборона – это легкая пехота, которая может помогать основным силам ВСУ охранять важные объекты, границу, дежурить на блокпостах, противодействовать диверсантам и создавать ячейки сопротивления, помогать в чрезвычайных ситуациях.



Другая важная ее задача – это военно-патриотическое воспитание и "подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий".



Тероборона подчиняется командованию ВСУ через командующего силами территориальной обороны.

Обратите внимание и на следующее:

Во Львовской области, как и по всей территории Украины, формируют бригаду терробороны: какие условия службы и как присоединиться.

Ветераны Ивано-Франковска создают добровольческое формирование, чтобы готовить силы в тылу.