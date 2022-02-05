Именно поэтому территориальная оборона – одна из острых тем этой зимы. И вот в начале февраля 2022 года в Украине начала работу горячая линия терробороны, чтобы граждане могли узнать больше.
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Для украинцев открыли горячую линию терробороны
Горячая линия территориальной обороны Вооруженных сил Украины начала работать с 4 февраля 2022 года.
Позвонив туда, можно узнать ответы на связанные вопросы. Например, как поступить на службу.
Куда звонить и о чем спрашивать
Номер горячей линии терробороны
Горячая линия территориальной обороны – 0 800 50 70 28.
О чем рассказывают на горячей линии терробороны
По указанному номеру можно узнать следующее:
- Как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны.
- Как вступить в военную службу по контракту в резерве Сил территориальной обороны.
- Каков порядок прохождения службы.
- Какие правительство предоставляет социальные гарантии служащим Сил территориальной обороны.
Звонки на номер горячей линии бесплатны.
Что такое территориальная оборонаСогласно закону Украины "Об основах национального сопротивления", территориальная оборона – это легкая пехота, которая может помогать основным силам ВСУ охранять важные объекты, границу, дежурить на блокпостах, противодействовать диверсантам и создавать ячейки сопротивления, помогать в чрезвычайных ситуациях.
Другая важная ее задача – это военно-патриотическое воспитание и "подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий".
Тероборона подчиняется командованию ВСУ через командующего силами территориальной обороны.
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