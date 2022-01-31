К бригаде терробороны могут присоединиться как военные, так и гражданские. Последние будут подписывать контракт на прохождение службы в резерве.

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На Львовщине формируют подразделение терробороны

Сотни жителей Львовщины приобщаются к военным частям Сил территориальной обороны. В общей сложности подразделения имеют 12 задач – от охраны и обороны важных объектов до участия в борьбе с диверсионно-разведывательными силами.

В частности, военнослужащие терробороны обеспечивают способность подразделения развернуться в штат военного времени – быстро закомплектоваться резервом и готовиться выполнять задачи. Бригада терробороны комплектуется преимущественно сержантами и офицерами.

В прохождении службы в подразделении терробороны есть ряд преимуществ:

служба в своем регионе;

стабильное денежное обеспечение;

социальная и правовая защита государства;

безвозмездная квалифицированная медпомощь;

льготное санаторно-курортное лечение.

Кроме этого, у военнослужащего терробороны, сохраняется зарплата по основному месту работы, или пенсия, если он пенсионер.

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Как присоединиться к бригаде терробороны

Рядовым и сержантам можно заключить контракт на 3 года, а офицерам – на 5. Главными требованиями к кандидатам является готовность защищать свой дом, соответствие по состоянию здоровья, отсутствие судимостей и возраст не более 57 лет.

Все желающие, не проходившие военную службу, также могут присоединиться к силам терробороны, подписав контракт о службе в резерве. Резервисты не покидают основное место работы и раз или несколько раз в месяц проходят подготовку во время дневных учений. Кроме того, ежегодно их могут вызвать на учебное собрание в течение 1 – 2 недель.

В период такого сбора за резервистами сохраняется средний заработок. Также они будут ежегодно получать выплаты, зависящие от звания и срока обучения. Каждый резервист должен четко знать, как и в составе какого подразделения будет действовать, какой объект будет охранять, какой мероприятие будет проводить и как и где будет получать оружие.

Военнослужащие и резервисты терробороны будут выполнять задачи исключительно в своей области, вне зоны ведения боевых действий. Чтобы вступить в бригаду, нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации. Чтобы узнать больше информации о терробороне во Львовской области, следует позвонить по телефону 0630276284.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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