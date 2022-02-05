Саме тому територіальна оборона – одна з гострих тем цієї зими. І от на початку лютого 2022 року в Україні почала роботу гаряча лінія тероборони, щоб громадяни могли дізнатися про неї більше.

Також цікаво Резніков пояснив, як сили територіальної оборони отримуватимуть доступ до зброї

Для українців відкрили гарячу лінію тероборони

Гаряча лінія територіальної оборони Збройних сил України запрацювала з 4 лютого 2022 року.

Зателефонувавши туди, можна дізнатися відповіді на пов'язані питання. Наприклад, як саме вступити на службу.

Куди дзвонити та про що запитувати

Номер гарячої лінії тероборони

Гаряча лінія територіальної оборони – 0 800 50 70 28.

Про що розповідають на гарячі лінії тероборони

За вказаним номером можна дізнатися таке:

Як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони.

Як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони.

Який порядок проходження служби.

Які держава надає соціальні гарантії службовцям Сил територіальної оборони.

Дзвінки на номер гарячої лінії безплатні.

Нагадаємо: 27 січня Рада підтримала законопроєкт 6302 про національний спротив. Серед іншого він дозволяє членам добровольчих формувань територіальних громад під час виконання завдань тероборони застосовувати особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю та інші види озброєння.

Що таке територіальна оборона За законом України



Інше важливе її завдання – це військово-патріотичне виховання та "підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій".



Тероборона підпорядковується командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони. За законом України "Про основи національного спротиву", територіальна оборона – це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти, кордон, чергувати на блокпостах, протидіяти диверсантам та створювати осередки опору, допомогати під час надзвичайних ситуацій.Інше важливе її завдання – це військово-патріотичне виховання та "підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій".Тероборона підпорядковується командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.

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