Як зазначили ветерани, чинити спротив у лавах Збройних сил України вони уже не можуть. Тому, аби не сидіти склавши руки, досвідчені бійці вирішили взятися за підготовку сил у тилу.

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Потрібно бути готовим

За словами заступника міського голови Івано-Франківська та ветерана АТО Петро Шкутяка, через загрозу вторгнення може виникнути потреба для широкої мобілізації всіх громадян. Саме тому треба бути готовими.

Кожен з нас може бути корисним для захисту своєї держави. Ці добровольчі формування дають можливість структурувати діяльність і виконати обов'язок,

– пояснив Шкутяк.

Долучитися до захисту держави добровольчим формуванням із січня 2022 року офіційно дозволяє закон.

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Мета добровольчих формувань

Першими створити такий резерв на Івано-Франківщині зголосилися колишні вояки, які зараз несуть "Муніципальну варту". Їхню ініціативу в мерії радо підтримали й пообіцяли всіляко сприяти підготовці.

Добровольчий батальйон фактично існує на громадських засадах, але в разі небезпеки має право на ті речі, що й тероборона. У випадку загрози завжди потрібні люди, які можуть забезпечити, наприклад, охорону стратегічних об'єктів або правопорядок,

– прокоментував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У межах системи територіальної оборони можна створити не одне, а декілька таких добровольчих формувань. У мерії зазначили, що про такі ініціативи вже чули й від інших ветеранських середовищ Франківська.

Ветерани ініціювали створення добровольчого формування: дивіться сюжет 24 каналу