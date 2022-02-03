Як зазначили ветерани, чинити спротив у лавах Збройних сил України вони уже не можуть. Тому, аби не сидіти склавши руки, досвідчені бійці вирішили взятися за підготовку сил у тилу.
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Потрібно бути готовим
За словами заступника міського голови Івано-Франківська та ветерана АТО Петро Шкутяка, через загрозу вторгнення може виникнути потреба для широкої мобілізації всіх громадян. Саме тому треба бути готовими.
Кожен з нас може бути корисним для захисту своєї держави. Ці добровольчі формування дають можливість структурувати діяльність і виконати обов'язок,
– пояснив Шкутяк.
Долучитися до захисту держави добровольчим формуванням із січня 2022 року офіційно дозволяє закон.
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Мета добровольчих формувань
Першими створити такий резерв на Івано-Франківщині зголосилися колишні вояки, які зараз несуть "Муніципальну варту". Їхню ініціативу в мерії радо підтримали й пообіцяли всіляко сприяти підготовці.
Добровольчий батальйон фактично існує на громадських засадах, але в разі небезпеки має право на ті речі, що й тероборона. У випадку загрози завжди потрібні люди, які можуть забезпечити, наприклад, охорону стратегічних об'єктів або правопорядок,
– прокоментував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
У межах системи територіальної оборони можна створити не одне, а декілька таких добровольчих формувань. У мерії зазначили, що про такі ініціативи вже чули й від інших ветеранських середовищ Франківська.
Ветерани ініціювали створення добровольчого формування: дивіться сюжет 24 каналу