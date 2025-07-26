Близько 23:32 стало відомо, що нова група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області прямує на північ Харківщини, курсом на Харків, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Харків?

Близько 23:39 у Харкові пролунав вибух. Його підтвердив мер міста Ігор Терехов.

"Ворожий дрон вдарив по Київському району. Будьте обережні – на місто ще йдуть ворожі БпЛА", – йдеться у повідомленні міського голови.

Пізніше Терехов уточнив, що ворог влучив по цивільному підприємству, яке вже давно не працює. Мер наголосив, що місто перебуває під масованою атакою безпілотників.

О 23:53 у Харкові прогримів новий вибух.

"Другий приліт орієнтовно у те ж місце, що й перший", – уточнив Терехов.

Росія також завдала удару по Малоданилівській громаді, про що повідомив її очільник Олександр Гололобов. Там після удару дронів на цивільному підприємстві виникла пожежа, яка посилюється.

У Харкові зафіксовано удар по двох районах.

За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2". Прильоти зафіксовано в Київському та Шевченківському районах. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– написав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що уночі 26 липня Росія здійснила комбінований удар по Харкову. Ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби, дві балістичні ракети типу "Іскандер" та понад десять безпілотників типу "Герань-2". Місцеві називають цю атаку найстрашнішою за увесь час повномасштабної війни.

Противник бив по цивільних підприємствах у Київському районі міста.