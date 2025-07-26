Около 23:32 стало известно, что новая группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области следует на север Харьковщины, курсом на Харьков, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Харьков?

Около 23:39 в Харькове раздался взрыв. Его подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Вражеский дрон ударил по Киевскому району. Будьте осторожны – на город еще идут вражеские БПЛА", – говорится в сообщении городского головы.

Позже Терехов уточнил, что враг попал по гражданскому предприятию, которое уже давно не работает. Мэр подчеркнул, что город находится под массированной атакой беспилотников.

В 23:53 в Харькове прогремел новый взрыв.

"Второй прилет ориентировочно в то же место, что и первый", – уточнил Терехов.

Россия также нанесла удар по Малоданиловской общине, о чем сообщил ее глава Александр Гололобов. Там после удара дронов на гражданском предприятии возник пожар, который усиливается.

В Харькове зафиксирован удар по двум районам.

По предварительной информации, враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2". Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах. В результате вражеских ударов есть пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших пока не поступала,

– написал Олег Синегубов.

Напомним, что ночью 26 июля Россия нанесла комбинированный удар по Харькову. Враг применил четыре управляемых авиационных бомбы, две баллистические ракеты типа "Искандер" и более десяти беспилотников типа "Герань-2". Местные называют эту атаку самой страшной за все время полномасштабной войны.

Противник бил по гражданским предприятиям в Киевском районе города.