Документ у другому читанні підтримали 278 народних депутатів під час засідання Верховної Ради 27 січня.

Важливо На Київщині почали формувати територіальну оборону

Серед іншого, закон:

урегульовує питання повноважень Кабінету Міністрів та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;

уточнює повноваження органів військового управління Збройних сил України, зокрема й командування Сил спеціальних операцій, яке є організатором руху опору;

урегульовує питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду;

урегульовує питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.

Також закон дозволяє членам добровольчих формувань територіальних громад під час виконання завдань тероборони застосовувати особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, а також інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Законопроєкт про національний спротив: що відомо

Верховна Рада ще у червні 2021 року ухвалила закон №5557 "Про основи національного спротиву". Ініціатива передбачає залучення широких верств населення до захисту своєї країни.

Складовими національного спротиву є:

територіальну оборону;

рух опору;

підготовку громадян України до національного спротиву.

Метою національного спротиву документ визначає:

підвищення рівня стійкості та обороноздатності держави;

надання обороні України всеохоплюючого характеру;

сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву.