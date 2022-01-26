Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін нагадав, що Київщина стала першою областю України, яка ухвалила свою програму територіальної оборони. Тепер її планують активно втілювати в життя.

Актуально 40 дзвінків на день: кияни масово записуються до територіальної оборони

Залучили профі

Аби процес був максимально налагодженим, у КОДА провели спеціальну нараду, до якої залучили:

командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна;

командира територіальної оборони Київської області Олександра Коваля;

голову Координаційної ради учасників Антитерористичної операції / Операції Об'єднаних сил Віталія Баранова;

командирів військових частин;

очільників усіх районів області;

представників поліції, ДСНС, депутатського корпусу та структурних підрозділів облдержадміністрації.



До формування тероборони Київщини залучили фахівців із силових відомств та пердставників влади / Фото з фейсбуку Василя Володіна

Цікаво "Київ під тінню війни": The New Yorker опублікував символічні малюнки українського художника

Готові давати відсіч ворогу

Володін нагадав, що в Україні вже набув чинності Закон України "Про основи національного спротиву". Він передбачає розгортання у кожній області бригади, а в кожному районі – батальйону. Наразі Київщина вже повністю впоралася із цією вимогою.

Важливо! Наступними кроками буде розгортання мережі пунктів постійної дислокації, забезпечення бригад приміщеннями для зберігання зброї та іншого інвентарю, а також створення стійкої системи управління (враховуючи системи оповіщення та зв'язку).

Паралельно триває робота щодо укомплектування батальйонів. Йдеться як про укомплектування управління бригади та батальйонів, так і контрактування резервістів,

– наголосив очільник області.

Володін підкреслив, що за захист населення під час загрози повномасштабної війни мають нести відповідальність не лише ЗСУ. Перейматися цією проблемою так само має і влада на усіх рівнях.



На спеціальній нараді обговорили подальші кроки для максимально ефетивного захисту Київщини у разі вторгнення окупантів / Фото з фейсбуку Василя Володіна



Засідання щодо розгортання територіальної оборони відбулося 25 січня / Фото з фейсбуку Василя Володіна

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Текст публікації Василя Володіна:

Тема безпеки населення залишається сьогодні ключовою. Для цього зараз формуємо територіальну оборону Київщини.

Спеціально для того, щоб відшліфувати всі процеси її створення, зібрав службову нараду. У ній взяли участь командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін, командир територіальної оборони Київської області Олександр Коваль, голова Координаційної ради учасників Антитерористичної операції / Операції Об'єднаних сил Віталій Баранов, командири військових частин, очільники всіх районів, а також представники поліції, ДСНС, депутатського корпусу та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Зверну увагу на важливий момент: Київщина – перша область в Україні, яка ухвалила обласну програму територіальної оборони. Будемо посилено працювати над виконанням всіх її заходів.

Ще один важливий момент: уже набув чинності Закон України "Про основи національного спротиву". Згідно з ним, у кожній області має бути розгорнута бригада, а в кожному районі – батальйон. Це ми вже на Київщині зробили.

Сфокусовані зараз на:

розгортанні мережі пунктів постійної дислокації;

забезпеченні бригад відповідними приміщеннями для зберігання зброї та іншого необхідного матеріально-технічного забезпечення;

забезпеченні стійкої системи управління, у тому числі систем оповіщення та зв'язку.

Паралельно триває робота щодо укомплектування батальйонів. Йдеться як про укомплектування управління бригади та батальйонів, так і контрактування резервістів.

Підкреслю: захист населення – це питання, за яке відповідають як Збройні сили України, так і влада всіх рівнів. Тож для мене принципово, щоб райдержадміністрації й органи місцевого самоврядування в нашому пристоличному та прикордонному регіоні ефективно вибудовували на місцях систему цивільної підтримки.