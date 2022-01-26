Серія малюнків називається "Під тінню війни в Україні: листівки з Києва". Автор зауважив, що на їх створення його надихнули останні новини, які буквально витають в українському суспільстві.
Цікаво Станція метро "Видубичі" стала зіркою інстраграму The New York Times: атмосферне фото
Кожен українець – на своєму місці
На ілюстраціях Майдуков втілив доволі прості, але глибокі сюжети:
- чоловік, який, вигулюючи песика на березі Дніпра, вдивляється у небо з військовими літаками;
- комунальник, який малює на стіні червону стрілку з підписом "Укриття";
- Промені Гідності, встановлені на місцях розстрілів Небесної Сотні, які осявають Майдан;
- військові з наплічниками, котрі крокують Бесарабською площею.
Сьогодні я прокинувся, і мої перші думки були про неминучість війни. З повідомленнями про проникнення в Україну російських диверсантів і хакерів, моя родина та друзі занепокоїлися. Деякі з нас вирішили вступити до військ територіальної оборони – це допомагає мені заспокоїтися, але не дуже,
– написав Майдуков.
Він також додав, що коли на вулиці та в метро бачиш людей у формі, а влада активно перевіряє у столиці бомбосховища, то ховатися від новин марно.
Малюнок, на якому комунальник малює дороговкази до укриття / The New Yorker, Сергій Майдуков
Чоловік спостерігає за військовими літаками в небі над Дніпром / The New Yorker, Сергій Майдуков
Замальовка з військовими на Бесарабській площі / The New Yorker, Сергій Майдуков
Символічний малюнок з Променями Гідності на Майдані / The New Yorker, Сергій Майдуков