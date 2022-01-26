Серия рисунков называется "Под тенью войны в Украине: открытки из Киева". Автор отметил, что на их создание его вдохновили последние новости, которые буквально витают в украинском обществе.

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Каждый украинец – на своем месте

На иллюстрациях Майдуков воплотил довольно простые, но глубокие сюжеты:

мужчина, который, выгуливая песика на берегу Днепра, всматривается в небо с военными самолетами;

коммунальщик, рисующий на стене красную стрелку с подписью "укрытие";

Лучи Достоинства, установленные на местах расстрелов Небесной Сотни, которые озаряют Майдан;

военные с наплечниками, шагающие по Бессарабской площади.

Сегодня я проснулся, и мои первые мысли были о неизбежности войны. С сообщениями о проникновении в Украину российских диверсантов и хакеров, моя семья и друзья забеспокоились. Некоторые из нас решили вступить в войска территориальной обороны – это помогает мне успокоиться, но не очень,

– написал Майдуков.

Он также добавил, что когда на улице и в метро видишь людей в форме, а власть активно проверяет в столице бомбоубежища, то прятаться от новостей бесполезно.



Рисунок, на котором коммунальщик рисует указатели к укрытию​ / The New Yorker, Сергей Майдуков



Мужчина наблюдает за военными самолетами в небе над Днепром​ / The New Yorker, Сергей Майдуков



Зарисовка с военными на Бессарабской площади​/ The New Yorker, Сергей Майдуков



Символический рисунок с лучами достоинства на Майдане​ / The New Yorker, Сергей Майдуков