Серия рисунков называется "Под тенью войны в Украине: открытки из Киева". Автор отметил, что на их создание его вдохновили последние новости, которые буквально витают в украинском обществе.
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Каждый украинец – на своем месте
На иллюстрациях Майдуков воплотил довольно простые, но глубокие сюжеты:
- мужчина, который, выгуливая песика на берегу Днепра, всматривается в небо с военными самолетами;
- коммунальщик, рисующий на стене красную стрелку с подписью "укрытие";
- Лучи Достоинства, установленные на местах расстрелов Небесной Сотни, которые озаряют Майдан;
- военные с наплечниками, шагающие по Бессарабской площади.
Сегодня я проснулся, и мои первые мысли были о неизбежности войны. С сообщениями о проникновении в Украину российских диверсантов и хакеров, моя семья и друзья забеспокоились. Некоторые из нас решили вступить в войска территориальной обороны – это помогает мне успокоиться, но не очень,
– написал Майдуков.
Он также добавил, что когда на улице и в метро видишь людей в форме, а власть активно проверяет в столице бомбоубежища, то прятаться от новостей бесполезно.
Рисунок, на котором коммунальщик рисует указатели к укрытию / The New Yorker, Сергей Майдуков
Мужчина наблюдает за военными самолетами в небе над Днепром / The New Yorker, Сергей Майдуков
Зарисовка с военными на Бессарабской площади/ The New Yorker, Сергей Майдуков
Символический рисунок с лучами достоинства на Майдане / The New Yorker, Сергей Майдуков