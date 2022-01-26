Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин напомнил, что Киевщина стала первой областью Украины, которая приняла свою программу территориальной обороны. Теперь ее планируют активно воплощать в жизнь.

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Привлекли профи

Чтобы процесс был максимально налаженным, в КОГА провели специальное совещание, к которому привлекли:

командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина;

командира территориальной обороны Киевской области Александра Коваля;

председателя Координационного совета участников антитеррористической операции / Операции Объединенных сил Виталия Баранова;

командиров воинских частей;

руководителей всех районов области;

представителей полиции, ГСЧС, депутатского корпуса и структурных подразделений облгосадминистрации.

К формированию теробороны Киевщины привлекли специалистов из силовых ведомств и представителей власти / Фото из Фейсбука Василия Володина

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Готовы давать отпор врагу

Володин напомнил, что в Украине уже вступил в силу Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает развертывание в каждой области бригады, а в каждом районе – батальона. Сейчас Киевщина уже полностью справилась с этим требованием.

Важно! Следующим шагом будет развертывание сети пунктов постоянной дислокации, обеспечение бригад помещениями для хранения оружия и прочего инвентаря, а также создание устойчивой системы управления (включая системы оповещения и связи).

Параллельно идет работа по укомплектованию батальонов. Речь идет как об укомплектовании управления бригады и батальонов, так и контрактовании резервистов,

– подчеркнул глава области.

Володин подчеркнул, что за защиту населения во время угрозы полномасштабной войны должны нести ответственность не только ВСУ. Заниматься этой проблемой так же должна и власть на всех уровнях.

На специальном совещании обсудили дальнейшие шаги для максимально эффективной защиты Киевщины в случае вторжения оккупантов / Фото из Фейсбука Василия Володина

Заседание по развертыванию территориальной обороны состоялось 25 января / Фото из Фейсбука Василия Володина

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Текст публикации Василия Володина:

Тема безопасности населения остается сегодня ключевой. Для этого сейчас формируем территориальную оборону Киевщины.

Специально для того, чтобы отшлифовать все процессы ее создания, собрал служебное совещание. В ней приняли участие командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкина, командир территориальной обороны Киевской области Александр Коваль, председатель Координационного совета участников Антитеррористической операции / Операции Объединенных сил Виталий Баранов, командиры воинских частей, руководители всех районов, а также представители полиции, ГСЧС, депутатского корпуса и структурных подразделений облгосадминистрации.

Обращу внимание на важный момент: Киевщина – первая область в Украине, которая приняла областную программу территориальной обороны. Будем усиленно работать над выполнением всех ее мероприятий.

Еще один важный момент: уже вступил в силу Закон Украины"Об основах национального сопротивления". Согласно ему, в каждой области должна быть развернута бригада, а в каждом районе – батальон. Это мы уже на Киевщине сделали.

Сфокусированы сейчас на:

развертывании сети пунктов постоянной дислокации;

обеспечении бригад соответствующими помещениями для хранения оружия и другого необходимого материально-технического обеспечения;

обеспечении устойчивой системы управления, в том числе систем оповещения и связи.

Параллельно идет работа по укомплектованию батальонов. Речь идет как об укомплектовании управления бригады и батальонов, так и контрактовании резервистов.

Подчеркну: защита населения – это вопрос, за который отвечают как Вооруженные силы Украины, так и власть всех уровней. Поэтому для меня принципиально, чтобы райгосадминистрации и органы местного самоуправления в нашем пристоличном и пограничном регионе эффективно выстраивали на местах систему гражданской поддержки.