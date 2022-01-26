За словами заступника директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербини, станом на 26 січня підрозділ територіальної оборони Києва складається з 400 осіб. Ще 200 закінчують процедуру оформлення документів.
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Ще місяць тому до територіальної оборони дзвонили не більше 10 мешканців столиці за день, а пів року тому – по одній особі.
Охочих захищати Київ все більше
- За словами Щербини, всі, хто записався до територіальної оборони, проходять фактично щотижневу підготовку. Близько 200 осіб цю стадію доведеться наздоганяти, оскільки вони лише оформлюють документи у територіальних центрах комплектування.
- У КМДА працює гаряча лінія, подзвонити до якої може кожен. Потім охочих записатися до тероборони направляють до командира батальйону в районі проживання чи роботи.
- Вже на місці майбутньому контрактеру нададуть допомогу для проходження комісій та довідок.
Крім центральної гарячої лінії у кожному батальйоні тероборони мають такою свою гарячу лінію для набору добровольців.
Як триває підготовка територіальної оборони у Києві
Резервістів територіальної оборони у столиці, згідно з штатом, може бути понад 3 тисячі осіб. З них складається 112 окрема бригада територіальної оборони України, яка перебуває у складі оперативного командування "Північ".
У складі батальйону є штаб, а також 6 батальйонів, розподілених за районами столиці. Крім того, у бригади є рота контрдиверсійної боротьби, а також роти зв'язку, інженерно-саперна, матеріально-технічного забезпечення та мінометна батарея.
Наразі резервісти живуть звичайним життям, але паралельно з цим проходять тактичну та медичну підготовку для участі у безпосередніх бойових діях та охороні стратегічно важливих об'єктів.