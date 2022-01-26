За словами заступника директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербини, станом на 26 січня підрозділ територіальної оборони Києва складається з 400 осіб. Ще 200 закінчують процедуру оформлення документів.

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Ще місяць тому до територіальної оборони дзвонили не більше 10 мешканців столиці за день, а пів року тому – по одній особі.

Охочих захищати Київ все більше

За словами Щербини, всі, хто записався до територіальної оборони, проходять фактично щотижневу підготовку. Близько 200 осіб цю стадію доведеться наздоганяти, оскільки вони лише оформлюють документи у територіальних центрах комплектування.

У КМДА працює гаряча лінія, подзвонити до якої може кожен. Потім охочих записатися до тероборони направляють до командира батальйону в районі проживання чи роботи.

Вже на місці майбутньому контрактеру нададуть допомогу для проходження комісій та довідок.

Крім центральної гарячої лінії у кожному батальйоні тероборони мають такою свою гарячу лінію для набору добровольців.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Як триває підготовка територіальної оборони у Києві

Резервістів територіальної оборони у столиці, згідно з штатом, може бути понад 3 тисячі осіб. З них складається 112 окрема бригада територіальної оборони України, яка перебуває у складі оперативного командування "Північ".

У складі батальйону є штаб, а також 6 батальйонів, розподілених за районами столиці. Крім того, у бригади є рота контрдиверсійної боротьби, а також роти зв'язку, інженерно-саперна, матеріально-технічного забезпечення та мінометна батарея.

Наразі резервісти живуть звичайним життям, але паралельно з цим проходять тактичну та медичну підготовку для участі у безпосередніх бойових діях та охороні стратегічно важливих об'єктів.