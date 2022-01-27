Документ во втором чтении поддержали 278 народных депутатов во время заседания Верховной Рады 27 января.

Важно На Киевщине начали формировать территориальную оборону

Среди прочего, закон:

регулирует вопросы полномочий Кабинета Министров и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения;

уточняет полномочия органов военного управления Вооруженных сил Украины, в том числе и Командования Сил специальных операций, которое является организатором движения сопротивления;

регулирует вопросы денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время личного периода;

регулирует вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины во время введения правового режима военного положения.

Также закон позволяет членам добровольческих формирований территориальных общин во время выполнения заданий теробороні применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие, а также другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Законопроект О Национальном сопротивлении: что известно

Верховная Рада еще в июне 2021 года приняла закон №5557 "Об основах национального сопротивления". Инициатива предусматривает привлечение широких слоев населения к защите своей страны.

Составляющими национального сопротивления являются:

территориальную оборону;

движение сопротивления;

подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

Целью национального сопротивления документ определяет:

повышение уровня устойчивости и обороноспособности государства;

предоставление обороне Украины всеобъемлющего характера;

содействие обеспечению готовности граждан Украины к национальному сопротивлению.