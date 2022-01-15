Саме тому я повністю підтримую і радію з того, що нарешті набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Документом передбачено започаткування сил Територіальної оборони по всій країні.

До теми Надзвичайні можливості, – у Силах тероборони пояснили закон про національний спротив

Тож, я поясню, у чому полягає суть цього закону, для чого він взагалі потрібен і як можна вступити до лав тероборони.

Взагалі мені подобається формулювання "національний спротив", адже як чітко відзначили автори на сайті "АрміяInform", "у часи війни ключовим стає готовність та вміння захищати свою державу, адже воюють країни".

Що передбачає закон про нацспротив

Згідно з документом, передбачено 3 основні складові національного спротиву.

Війська територіальної оборони

Фактично, це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території:

Інша функція тероборони – допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ. Зараз командувачем Сил територіальної оборони є генерал Юрій Галушкін.



Юрій Галушкін – командувач Сил територіальної оборони / Фото з фейсбуку ОК "Північ"

Рух опору

Мовиться про створення осередків опору та "перешкоджання діям військ агресора". Окрім того, рух опору може долучатися до спеціальних операцій. Зокрема, розвідувальних чи інформаційно-психологічних.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань спротиву має належати Силам спеціальних операцій ЗСУ. Водночас керуватиме рухом командувач Сил спеціальних операцій.

Підготовка громадян до нацспротиву

Ця складова передбачає створення відповідної системи підготовки, військово-патріотичне виховання та підготовку населення до умов життєдіяльності у районах ведення (воєнних) бойових дій.

Відповідно до закону "Про національний спротив", до кінця травня 2022 року в Україні мають переформатувати 25 бригад тероборони – по одній на кожну область, а також київські.

Вони складатимуться зі штатного ядра та резервістів, які підпишуть контракти на посади офіцерів, сержантів і рядових солдатів. У випадку, якщо велика війна почнеться, бригади тероборони будуть доукомплектовані мобілізованими людьми.

Це з'ясували. Думаю, розповідати про важливість того, щоб якомога більше людей були залучені до оборони нашої країни, вже не треба. Ви всі дорослі й розумієте, що чим більше громадян будуть готові виступити проти ворога, тим менший шанс того, що він взагалі наважиться напасти.

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Хто може потрапити до лав тероборони

Усі, хто цього сам захоче. Жодного примусу тут не буде. Для того, аби стати частиною своєї бригади або батальйону тероборони, доведеться трохи побігати й зібрати документи, потім підписати контракт і, звичайно, брати участь в усіх навчальних зборах, які будуть проводити.

Коли я кажу "підписати контракт", то це не означає, що ви стаєте солдатом у звичному розумінні. Ви й далі працюватимете там, де бажаєте, житимете вдома й відпочиватимете з друзями на вихідних.

Однак раз на тиждень або на місяць ви проходитимете навчання разом з такими ж, як і ви, аби здобути навички володіння зброєю та отримати військову спеціальність.

Тільки якщо в країні оголосять воєнний стан, ви станете повноцінним військовослужбовцем, але ваше завдання – це охорона Києва, якщо ви киянин, і так далі.

Територіальна оборона фактично створює цілу сітку громадян, які, продовжуючи жити своїм звичним життям, у будь-який момент готові взятися за зброю.

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Для більш детальної інформації вам треба звернутися до військкоматів, які тепер називаються центрами комплектування та соціальної підтримки. У Києві їх незмінно 11 – уся інформація є на сайті КМДА.

Ніхто не воюватиме замість українців

Завершуючи, скажу ось що: союзники й цивілізований світ радо допомагають тому, хто захищається від нападників та боронить свою країну. Однак воювати замість нас за Україну ніхто не буде. Це повинен зрозуміти кожен.

Я розумію це й саме тому стою на обліку та є частиною оперативного резерву першої черги. Ви, якщо відчуваєте, що можете й хочете захищати саме свій дім і свою вулицю від ворога, можете вступити до лав тероборони.

Знову наголошую – якщо хочете та вважаєте, що готові до цього, адже усе виключно на добровільних засадах. На цьому поки що все. Бережіть себе, шановні Українці, будьте здорові та не забувайте допомагати нашій арміії.