За словами міністра оборони, за резервістом, який підписуватиме контракт для вступу до лав тероборони, закріплюватимуть комплект зброї. Її зберігатимуть у спеціально відведених місцях.
Зауважте Україна направила державам запити про військову допомогу, – Резніков
Як сили тероборони можуть використовувати зброю
Олексій Резніков пояснив, що сили територіальної оборони не є добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування. Зараз 10 тисяч бійців ЗСУ розгортають штаби тероборони за штатом мирного часу. Саме ці військові створять командне ядро сил.
Наступний етап – підписання контрактів з резервістами, які проходитимуть службу в лавах територіальної оборони.
Далі будуть формуватися бригади та батальйони сил територіальної оборони шляхом укладання контрактів з резервістами. Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект,
– пояснив Резніков.
Зброю зберігатимуть у спеціально відведених місцях – на території військової частини у кімнаті під сигналізацією. У разі необхідності бійці повинні прибути до частини та взяти свою зброю.
Територіальна оборона в Україні: головне
- З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", який передбачає формування сил територіальної оборони. Того ж дня Володимир Зеленський призначив командувачем сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.
- 15 січня, українські підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях отримали зброю. Інші регіони отримають її до кінця лютого 2022 року.
- Для приєднання необхідно звернутись у свій військкомат до офіцера тероборони.
Більше про те, як формують сили тероборони у випуску "На цю хвилину": дивіться відео