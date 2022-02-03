За словами міністра оборони, за резервістом, який підписуватиме контракт для вступу до лав тероборони, закріплюватимуть комплект зброї. Її зберігатимуть у спеціально відведених місцях.

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Як сили тероборони можуть використовувати зброю

Олексій Резніков пояснив, що сили територіальної оборони не є добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування. Зараз 10 тисяч бійців ЗСУ розгортають штаби тероборони за штатом мирного часу. Саме ці військові створять командне ядро сил.

Наступний етап – підписання контрактів з резервістами, які проходитимуть службу в лавах територіальної оборони.

Далі будуть формуватися бригади та батальйони сил територіальної оборони шляхом укладання контрактів з резервістами. Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект,

– пояснив Резніков.

Зброю зберігатимуть у спеціально відведених місцях – на території військової частини у кімнаті під сигналізацією. У разі необхідності бійці повинні прибути до частини та взяти свою зброю.

Територіальна оборона в Україні: головне

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", який передбачає формування сил територіальної оборони. Того ж дня Володимир Зеленський призначив командувачем сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.

15 січня, українські підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях отримали зброю. Інші регіони отримають її до кінця лютого 2022 року.

Для приєднання необхідно звернутись у свій військкомат до офіцера тероборони.

Більше про те, як формують сили тероборони у випуску "На цю хвилину": дивіться відео