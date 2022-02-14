Глава МВД отметил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу на защите внутренней безопасности Украины.

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Монастырский подчеркнул, что несмотря на любые заявления о возможном распространении российской агрессии, никто не паникует и не боится. Зато каждый просто выполняет свою работу, чтобы украинцы были спокойными.

Мы в МВД не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке,

– заверил министр.

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