Останнім часом над Україною нависає загроза повномасштабного вторгнення Росії. Однак Збройні сили готові обороняти українську землю. А 14 лютого – чудова нагода подякувати армії та розповісти їй про свої теплі почуття, пише 24 канал.

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Міноборони закликало зізнаватися ЗСУ в любові

Вранці Міноборони поширило у фейсбуці фото, на якому зображена валентинка – у її центрі карта України, складена з традиційних елементів української вишивки. Також на ній є надпис: "Люблю ЗСУ".



У мережі поширюють валентинки "Люблю ЗСУ" / Фото Міноборони

Міністерство закликало українців поширювати цю картинку, а також любити Збройні сили та вірити у них. Користувачі мережі цю ініціативу підтримали та вже почали публікувати як цю патріотичну валентинку, так й інші, додаючи до них приємні слова.

Українці поширюють валентинки, зазначаючи, що цьогоріч надсилають їх насамперед Збройним силам. До них додають власні коментарі:

з побажаннями миру, надії та любові у ці нелегкі дні;

зі словами віри в те, що все буде добре;

з твердим переконанням, що армія захистить Україну від ворога;

обіцянками допомогти за потреби;

закликами зберігати спокій.

У мережі з'являються й інші валентинки для ЗСУ

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов долучився до ініціативи. Він опублікував на своїй сторінці валентинку "Пишаюся армією! Люблю Україну" (автор валентинки – Нікіта Тітов).



Валентинка для ЗСУ від Сенцова / Фейсбук Олега Сенцова

Таку ж валентинку поширив і народний депутат Володимир В'ятрович.

Крім того, Тітов створив ще одну патріотичну валентинку, яка, як ніколи, актуальна.



Ще одна валентинка / Автор – Нікіта Тітов

У фейсбуці "Ми не празднували" оприлюднили цілу колекцію "тривожних валентинок" про любов. Серед них є така: "любов – це замість подарунків перерахувати гроші на армію".

Колекція валентинок від "Ми не празднували"

Користувачі мережі також пишуть, що найкращими валентинками є те, що бригадам на Сході України роздали протитанкову зброю Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin, "Стугна", "Корсар", протитанкові гранатомети NLAW та протибункерні гранатомети M141.



Не романтична, але важлива "валентинка" / Фото uainfo.org

Долучайтеся й ви до ініціативи валентинок для Збройних сил! Підтримка та теплі слова українським захисникам зараз дуже потрібні.

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!