У спільній заяві, яка з'явилася на сайті Мінкульту, митці наголосили, що сьогодні Україна як ніколи потребує миру.

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Вони наголосили, що за роки свого існування Україна довела, що ми – миролюбна країна, яка тільки розквітає, коли живе в мирі з сусідами.

Ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб Українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, своєю чергою, – закликаємо негайно відвести війська,

– підкреслили митці.

Як зауважили митці та науковці, ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах це зробити реальністю. Але діяти треба негайно. Водночас очільник Мінкульту закликав не панікувати.

"Паніка – зброя нашого ворога. Будь-хто, хто прийде до нас з мечем, від нього і загине. І це треба запам’ятати агресору. Шансів перемогти український народ немає ні в кого. Ми – вільні", – наголосив Олександр Ткаченко.

Зверніть увагу! Звернення підписали 40 представників культури: письменники, митці, артисти, художники, науковці.

Додамо, що Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він зустріне гідну відсіч

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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