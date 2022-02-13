Росія просуває неправильний наратив, – Жолі

Таку думку висловила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона закликала Росію припинити поширювати фейки.

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Криза в Україні показує нам небезпеку дезінформації. Росія просуває неправдивий наратив, аби підірвати український уряд. Росія також намагається зобразити Україну агресором у цій кризі. Скажу однозначно: Україна – жертва, а Росія – агресор,
– наголосила міністерка.

Вона запевнила, що Канада продовжить працювати із міжнародними партнерами, аби відстежувати та реагувати на російську дезінформацію.

"Ми закликаємо Росію знизити напруження, припинити дезінформацію, пропаганду та шкідливі дії у соціальних мережах", – додала Жолі.

Очільниця МЗС Канади зазначила, що її країна відстоюватиме демократію та права людини, зокрема й право на свободу вираження.

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