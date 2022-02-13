Россия продвигает неправильный нарратив, – Жоли

Такое мнение высказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она призвала Россию прекратить распространять фейки.

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Кризис в Украине показывает нам опасность дезинформации. Россия продвигает ложный нарратив, чтобы подорвать украинское правительство. Россия также пытается изобразить Украину агрессором в этом кризисе. Скажу однозначно: Украина – жертва, а Россия – агрессор,

– подчеркнула министр.

Она заверила, что Канада продолжит работу с международными партнерами, чтобы отслеживать и реагировать на российскую дезинформацию.

"Мы призываем Россию снизить напряжение, прекратить дезинформацию, пропаганду и вредные действия в социальных сетях", – добавила Жоли.

Глава МИД Канады отметила, что ее страна будет отстаивать демократию и права человека, в том числе и право на свободу выражения.

Последние новости о возможной эскалации:

На фоне информации о возможном вторжении страны стали запрещать своим гражданам уезжать в Украину. Последними государствами, которые присоединились к такому списку, являются Турция, Кипр, Мексика, Кувейт, Литва, Люксембург и Палестина.

Израильские авиакомпании увеличили количество рейсов из Украины, чтобы эвакуировать своих граждан. По данным СМИ, США якобы предупредили Тель-Авив, что Россия нападет на Украину уже 15 февраля.

Самолет авиакомпании SkyUp приземлился вместо Киева в Кишиневе. Все потому, что ирландский лизингодатель запретил летать над территорией Украины. 175 пассажиров отправили домой из Молдовы на автобусах.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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