Россия продвигает неправильный нарратив, – Жоли

Такое мнение высказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она призвала Россию прекратить распространять фейки.

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Кризис в Украине показывает нам опасность дезинформации. Россия продвигает ложный нарратив, чтобы подорвать украинское правительство. Россия также пытается изобразить Украину агрессором в этом кризисе. Скажу однозначно: Украина – жертва, а Россия – агрессор,
– подчеркнула министр.

Она заверила, что Канада продолжит работу с международными партнерами, чтобы отслеживать и реагировать на российскую дезинформацию.

"Мы призываем Россию снизить напряжение, прекратить дезинформацию, пропаганду и вредные действия в социальных сетях", – добавила Жоли.

Глава МИД Канады отметила, что ее страна будет отстаивать демократию и права человека, в том числе и право на свободу выражения.

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