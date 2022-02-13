Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Киева
Теперь Израиль хочет поскорее эвакуировать своих граждан из Украины. Авиакомпании уже увеличивают количество рейсов из Киева.
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг Украины. После этого политик призвал израильтян немедленно покинуть территорию Украины, поскольку в среду, 16 февраля, эвакуация может закончиться.
Авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Так, Arkia назначила 2 дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билет стоит от 200 до 350 долларов.
Заметим, по данным МИД Израиля, в Украине находится около 15 тысяч израильтян. Из них 4,5 тысяч уже зарегистрировались на специальном сайте, чтобы с ними могли связаться в случае обострения ситуации.
Последние новости о российской угрозе
- Президент США Джо Байден 12 февраля поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам разговора в Белом доме отметили, что до сих пор не понимают, готов ли Кремль разрешать ситуацию дипломатическим путем.
- На фоне информации об угрозе еще 7 стран посоветовали своим гражданам немедленно покинуть Украину. Речь идет о Литве, Люксембурге, Кипре, Кувейте, Мексике, Турции и Палестине.
- Австралия, Канада, Германия и США решили эвакуировать свои посольства и консульства из Киева и Днепра во Львов.
- В то же время командующий Объединенными силами Александр Павлюк призвал украинцев сохранять спокойствие, ведь наши военные готовы реагировать на любые угрозы.
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