Израильские авиакомпании увеличивают количество рейсов из Киева

Теперь Израиль хочет поскорее эвакуировать своих граждан из Украины. Авиакомпании уже увеличивают количество рейсов из Киева.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел заседание правительства по поводу ситуации вокруг Украины. После этого политик призвал израильтян немедленно покинуть территорию Украины, поскольку в среду, 16 февраля, эвакуация может закончиться.

Авиакомпании Arkia, El Al и Israir заявили об увеличении количества рейсов из Киева, чтобы израильтяне могли вернуться домой. Так, Arkia назначила 2 дополнительных рейса из Киева на понедельник и один дополнительный рейс из Одессы на вторник. Билет стоит от 200 до 350 долларов.

Заметим, по данным МИД Израиля, в Украине находится около 15 тысяч израильтян. Из них 4,5 тысяч уже зарегистрировались на специальном сайте, чтобы с ними могли связаться в случае обострения ситуации.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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