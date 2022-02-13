Ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з Києва

Тепер Ізраїль хоче якомога швидше евакуювати своїх громадян з України. Авіакомпанії вже збільшують кількість рейсів з Києва.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації довкола України. Після цього політик закликав ізраїльтян негайно залишити територію України, оскільки вже у середу, 16 лютого, евакуація може закінчитися.

Авіакомпанії Arkia, El Al та Israir заявили про збільшення кількості рейсів з Києва, щоб ізраїльтяни могли повернутися додому. Так, Arkia призначила 2 додаткові рейси з Києва на понеділок та один додатковий рейс з Одеси на вівторок. Квиток коштує від 200 до 350 доларів.

Зауважимо, за даними МЗС Ізраїлю в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян. З них 4,5 тисячі вже зареєструвалися на спеціальному сайті, аби з ними могли зв'язатися у разі загострення ситуації.

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