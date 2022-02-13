Ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з Києва
Тепер Ізраїль хоче якомога швидше евакуювати своїх громадян з України. Авіакомпанії вже збільшують кількість рейсів з Києва.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації довкола України. Після цього політик закликав ізраїльтян негайно залишити територію України, оскільки вже у середу, 16 лютого, евакуація може закінчитися.
Авіакомпанії Arkia, El Al та Israir заявили про збільшення кількості рейсів з Києва, щоб ізраїльтяни могли повернутися додому. Так, Arkia призначила 2 додаткові рейси з Києва на понеділок та один додатковий рейс з Одеси на вівторок. Квиток коштує від 200 до 350 доларів.
Зауважимо, за даними МЗС Ізраїлю в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян. З них 4,5 тисячі вже зареєструвалися на спеціальному сайті, аби з ними могли зв'язатися у разі загострення ситуації.
Останні новини про російську загрозу
- Президент США Джо Байден 12 лютого поговорив телефоном з російським колегою Володимиром Путіним. За підсумками розмови у Білому домі зазначили, що досі не розуміють, чи готовий Кремль вирішувати ситуацію дипломатичним шляхом.
- На тлі інформації про загрозу ще 7 країн порадили своїм громадянам негайно покинути Україну. Мовиться про Литву, Люксембург, Кіпр, Кувейт, Мексику, Туреччину та Палестину.
- Австралія, Канада, Німеччина та США вирішили евакуювати свої посольства та консульства з Києва та Дніпра до Львова.
- Водночас командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк закликав українців зберігати спокій, адже наші військові готові реагувати на будь-які загрози.
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