Іноземних громадян, які перебувають в Україні, закликали реєструватися на спеціальних сайтах. Це необхідно для того, щоб вони могли отримати допомогу у разі потреби.

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Які країни закликали громадян покинути Україну

Мексика,

Люксембург,

Кіпр,

Туреччина,

Литва,

Палестина,

Кувейт.

Міністерства закордонних справ цих держав рекомендують громадянам їхати в Україну лише у разі гострої потреби. В усіх інших випадках краще перенести поїздку на сприятливіший час.

До речі, Палестина закликала своє населення в Україні залишатися в домівках і якомога рідше виходити на вулицю.

Держави переміщають свої дипустанови

Австралія, Канада, США та Німеччина вирішили евакуювати свої консульства або посольства з Києва та Дніпра до Львова. Там вони створять тимчасові офіси для роботи дипломатичних установ.

Зауважимо, перед тим ці держави відкликали частину своїх дипломатів або їхніх рідних на батьківщину.

Останні новини про можливу ескалацію:

На тлі скупчення російських військ біля наших кордонів 12 лютого президент США Джо Байден поговорив телефоном з російським колегою Володимиром Путіним. Політики наголосили, що слід зробити все, щоб підтримати стабільність та безпеку в регіоні.

У той же день Володимир Зеленський поговорив з французьким лідером Еммануелем Макроном, а також прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що з України виведуть американських інструкторів. Мовиться про 160 нацгвардійців з Флориди.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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