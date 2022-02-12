Зеленський подякував Макрону за його візит до України. Український лідер наголосив, що цінує особисту залученість президента Франції у процес деескалації.

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Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу у межах нормандського формату, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин,

– розповів Зеленський.

Макрон поговорив з Путіним про Україну

Розмова президента Франції з Путіним тривала понад 1,5 години.

Французька сторона згодом повідомила, що під час розмови Макрон намагався послабити напруженість, яка зростає.

Водночас деталей розмови наразі не розкривали.

"Усе – під контролем"

Володимир Зеленський заявив, що ситуація – під контролем. За словами українського лідера, "інформації про повномасштабну війну вже забагато".

Зеленський наголосив: рівень наших військових та фахівців дуже високий. Україна готова "до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Допис Зеленського:

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до . Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації.