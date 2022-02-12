За інформацією ЗМІ, перемовини політиків попередньо планували на 14 лютого. Врешті, їх організували раніше. На цьому, мовляв, наполягали у Білому домі.

Зверніть увагу Глава Пентагону застеріг Шойгу від ескалації навколо України

Основна тема розмови Байдена та Путіна – загроза нового нападу Росії на Україну. Президенти зідзвонилися близько 18:00 за українським часом. Американський лідер перебуває у своїй заміській резиденції Camp David.

Як пише CNN, у США побоюються, що Путін може віддати наказ про вторгнення у будь-який момент. Напередодні Вашингтон закликав американців якнайшвидше виїхати з України.

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