Посольство збереже незначну консульську присутність у Львові для врегулювання надзвичайних ситуацій. Водночас паспортні, візові чи класичні консульські послуги наразі не надаватимуть. У разі потреби охочі можуть звернутися до посольств США в інших країнах.

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Держдепартамент призупиняє консульські послуги в посольстві США в Києві. Посольство підтримуватиме невелику консульську присутність у Львові,

– мовиться у повідомленні.

"Громадян США не зможуть евакуювати"

Громадян Штатів вкотре закликали виїхати з України. Держдеп США наголосив, що не зможе евакуювати людей у випадку нападу Росії.

Держдеп наголосив, що військові дії можуть початися будь-де. Це суттєво усладнить процес допомоги громадянам США.

Окрім того, у Держдепі США наголосили, що деякі області мають підвищений ризик. Якщо ж американці таки вирішать залишитися в Україні, їм варто бути дуже обережними й заповнити онлайн-форму для зв'язку.

У Штатах переконані, що ситуація в Україні може стрімко змінитися.

Раніше Білий дім дав своїм громадянам 48 годин, аби залишити територію України. Людям рекомендують скористатися комерційними рейсами.

МЗС України закликає не панікувати

У МЗС України наголосили, що ЗСУ та українські дипломати докладають максимум зусиль для стійкості.

Речник МЗС Олег Ніколенко запевнив: Україна має сильну позицію. Її вдалося досягнути завдяки дипломатичним контактам, підготовці жорстких санкцій, постачанню зброї та макрофінансовій допомозі.

ЗСУ постійно відстежують розвиток подій. А дипломати повсякчас перебувають на зв'язку з колегами з країн-союзниць.

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