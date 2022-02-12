Українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль для стійкості. Про це 24 каналу розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми Що задумав Кремль: Кулеба назвав базовий сценарій Росії щодо України

На засіданні РНБО 11 лютого проаналізували безпекову ситуацію та подальші дії. Констатували, що останнім часом Україна зміцнила спроможності, аби захистити безпеку держави та громадян.

Україна має сильну позицію

Ще у листопаді партнерам запропонували комплексний пакет стримування Росії. Це стало ефективним інструментом протидії агресії Кремля.

Тож зараз Україна має сильну позицію. Зокрема, завдяки дипломатичним контактам, підготовці жорстких санкцій, постачанню зброї та макрофінансовій допомозі.

Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку,

– наголошують в МЗС.

ЗСУ напоготові

Українська армія постійно відстежує розвиток подій. Наші Збройні сили готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет.

Дипломати теж цілодобово перебувають на зв’язку з усіма ключовими партнерами. Оскільки маємо оперативну інформацію, можемо реагувати своєчасно.

Останні новини про загрозу нападу Росії

Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Агресор запевняє, що це для навчань. Зокрема, до 20 лютого Москва разом з Білоруссю проводить навчання "Союзна рішучість-2022".

На тлі загроз держави стали закликати своїх громадян виїжджати з України. Наприклад, Канада, Латвія, Естонія, США, Велика Британія, Норвегія, Ізраїль тощо.

Однак Москва "плани про вторгнення" відкидає. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевняв Велику Британію, що нападати на Україну не будуть.

Може зацікавити – Росія звозить танки на окуповану частину Донбасу | На цю хвилину: